سعر سلة نفط أوبك يتجاوز 40 دولاراً للمرة الأولى في 4 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سعر سلة نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول فوق 40 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في أربعة أشهر؛ نظراً لارتفاع أسعار البيع الرسمية، وفقاً لبيانات من المنظمة.

وبلغ سعر السلة 42.66 دولار للبرميل في أول يوليو/تموز، بما يزيد نحو 12% مقارنة مع اليوم السابق، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ الثالث من مارس/آذار، بحسب الأرقام.

ترجع الزيادة، التي جاءت على الرغم من مكاسب أكثر تواضعاً للفترة ذاتها في العقود الآجلة لبرنت، إلى ارتفاع أسعار البيع الرسمية للعديد من المنتجين في المنظمة؛ مثل: السعودية والكويت والإمارات والعراق والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر، حسبما ذكر ذلك مصدران في أوبك.

(رويترز)