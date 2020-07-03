456 % نمو تداولات العملات في بورصة دبي للذهب والسلع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع إقبالاً قوياً ومستمراً من قبل المستثمرين على محفظتها من منتجات العملات، على الرغم من التقلبات التي تشهدها أسعار صرف العملات الأجنبية. وفي يونيو، سجلت محفظة أزواج العملات الرئيسية الستة G6 في بورصة دبي للذهب والسلع، نمواً في حجم تداولاتها بنسبة 265.56% على أساس سنوي، وبنسبة 456.69% منذ بداية العام حتى تاريخه، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت العقود الآجلة للجنيه الإسترليني والين الياباني أفضل أداء ضمن المحفظة، مسجلة نمواً في متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 307.58% و1010.45% على التوالي على أساس سنوي.

ويأتي هذا الأداء القوي لمجموعة منتجات العملات في بورصة دبي للذهب والسلع، قبل إطلاق العقود الآجلة المتجددة لثلاث عملات أجنبية ستوفر للمستثمرين فرصاً أكبر للتحوط بكفاءة ضد المخاطر، لا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد فيها الأسواق تقلبات متزايدة.

وسيتم طرح العقود الآجلة المتجددة لثلاث عملات أجنبية، هي اليورو، والجنيه الإسترليني، والدولار الأسترالي، مقابل الدولار الأمريكي، للتداول اعتباراً من الاثنين 6 يوليو 2020.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «يشهد سوق العملات الأجنبية في جميع أنحاء المنطقة، نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، لكنه عزز مكانته بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية من خلال إقبال المستثمرين. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على دولة الإمارات التي تعتبر مركزاً إقليمياً للمتداولين من الأفراد والمؤسسات، بفضل بنيتها التنظيمية القوية. وفي الوقت الحالي، تعتبر جائحة كورونا وما أحدثته من اضطرابات على الصعيد العالمي بالطبع، العامل الأهم الذي يؤثر في تدفقات العملات، وهناك أيضاً بعض الأحداث الجيوسياسية الأخرى التي تؤثر بشكل كبير في سوق العملات، مثل المفاوضات التجارية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمخاوف من فشل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مجدداً.

وبعد إطلاق العقود الآجلة المتجددة لثلاث عملات أجنبية الأسبوع المقبل، تخطط بورصة دبي للذهب والسلع لتوسيع محفظتها من العقود الآجلة للروبية الهندية، من خلال طرح عقد آجل أسبوعي للروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وسيوفر هذا العقد الجديد للمشاركين في السوق، فرصاً للتحوط والمراجحة على المدى القصير، وسيتبع أكبر تجمع في العالم للسيولة الخارجية لمنتجات الروبية الهندية ـ الدولار الأمريكي، المتداولة التي تقدمها بورصة دبي للذهب والسلع».

وأضاف ميل: «تواصل بورصة دبي للذهب والسلع، دورها الرائد في تطوير الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتيح لنا الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدبي بين الشرق الأقصى وأوروبا، أن نكون مركزاً فريداً من نوعه لتدفقات العملات الأجنبية العالمية.

ومع إطلاق هذه المنتجات الجديدة، نأمل أن نتمكن من تعزيز الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة في سوق العملات العالمية».

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أحجام التداول في بورصة دبي للذهب والسلع بلغت 948,377 عقداً، بقيمة 23.96 مليار دولار في شهر يونيو. كما سجلت بورصة دبي للذهب والسلع الشهر الماضي معدل اهتمام مفتوح وصل إلى 145,493 عقداً.