«سيتي بنك»: اقتصاد الإمارات يملك أدوات التعافي السريع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قال عتيق الرحمن الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي المصرفية في الأسواق الناشئة ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا إن الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تملك المصدات المالية والمقومات التي ساعدتها على تجاوز تبعات الأزمة الراهنة وجائحة كوفيد19 التي لم تسلم من تبعاتها أي من الدول حول العالم أو أي من القطاعات الاقتصادية.

وأكد خلال جلسة تناولت التحديات والفرص في الأسواق الناشئة ضمن مؤتمر عن بُعد نظمته المجموعة لاستشراف مستقبل الاقتصاد العالمي بعد الجائحة، أن الإمارات نجحت في تنويع قاعدة النمو الاقتصادي وأنها تملك مصدات مالية ضخمة، والمتمثلة في الأصول الخارجية الضخمة لصناديق الاستثمار السيادية فيها، الأمر الذي ينطبق على دول مجلس التعاون كذلك. ولفت إلى تدني مستويات الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، ما يساعدها على الإدارة الفعالة للأزمة.

وفي رد على سؤال لـ«الخليج» حول الدعم الذي قدمه مصرف الإمارات المركزي لدعم العملاء المتضررين من الجائحة، ومساعدة البنوك على توفير السيولة في الأسواق في مواجهة تبعات الإغلاق الاقتصادي وتدابير احتواء الفيروس، وإن كان هذا الدعم كافياً، قال عتيق الرحمن، إن مصرف الإمارات المركزي، والبنوك المركزية في دول المجلس قدمت دعماً كبيراً وبسرعة لافتة للبنوك، ما ساعد الأخيرة على دعم العملاء في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها الاقتصادات العالمية وليس فقط اقتصاد الإمارات أو المنطقة.

وفي إجابة على سؤال حول سبل تشجيع البنوك في الدولة على العودة للإقراض من جديد بعد النمو الشحيح في الإقراض والذي لم يتجاوز معدله 0.1% في مايو الماضي، قال: إن المهم هنا هو عودة الطلب، ففي ظل الإغلاق الاقتصادي خلال الأشهر الماضية رأينا تراجعاً في الطلب على الاقتراض، ولمس البنك في الإمارات، كما هو الحال في بقية الدول، ارتفاعاً في الودائع وشح في الطلب على الاقتراض، ولفت إلى أن الناس في ظل الظروف الراهنة تفضل الاحتفاظ بالمال والتحفظ في الإنفاق خشية ما قد تواجه من تطورات، كما أن الإغلاق الكامل ومكوث الناس في بيوتهم حدّ كثيراً من مستويات الإنفاق. وقال: «سنرى في المرحلة القادمة تطوراً على هذا المستوى مع عودة النشاط الاقتصادي بصورة لافتة ما يتوقع أن يعزز النمو ومستويات الطلب، بعد مرحلة من التباطؤ أرى أنها كانت مؤقتة ورهينة بظروف المرحلة».

وأكد جرانت كارسون رئيس منطقة أوروبا الشرقية صعوبة التكهن بمستقبل أداء الاقتصادات العالمية وبخاصة الناشئة في مرحلة ما بعد كوفيد- 19، لكنه توقع أن تكون الاقتصادات الأسرع نمواً والأقدر على استقطاب الاستثمارات ضمن المنطقة هي تلك التي نجحت في الإدارة الصحية الفعالة للوباء وتمكنت من خفض أعداد الإصابات وحالات الوفاة، والتي لديها تنوع اقتصادي يحد من تأثرها بانعكاسات وتبعات الجائحة على قطاعات بعينها كقطاع السياحة والضيافة.

وفي جلسة أخرى من جلسات المؤتمر الذي بدأ أمس الخميس ويستمر لمدة يومين تحدث دايفيد ليفنجستون الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط لدى المجموعة عن الانعكاسات الاقتصادية للجائحة على الاقتصاد العالمي قائلاً، إن العالم فقد نحو ثلث نمو ناتجه المحلي الإجمالي، وهذا أمر صعب من دون شك، وحدث غير مسبوق، وبالتالي من الصعب أن نتكهّن اليوم بالشكل الذي يمكن أن يكون عليه التعافي العالمي في المرحلة القادمة.

وأكد من جهة أخرى أن البنك لا يبدي تحفظاً على الإطلاق اليوم في الإقراض لدول مجلس التعاون الخليج أو غيرها من الدول المنتجة للنفط، رغم التراجع الحاد في أسعار النفط، مشيراً إلى أن دول المنطقة بشكل عام تتمتع بثروات ضخمة ومصدات مالية عالية تساعدها على مواجهة الصدمة المزدوجة من تبعات الجائحة والتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية.