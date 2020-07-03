قرار بإنشاء مدينة للمعارض في الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أعلن سرور حمد الزوهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، عن إصدار مجلسه قراراً بإنشاء مدينة الفجيرة الجديدة للمعارض للأهمية الاقتصادية والتجارية للمؤتمرات والمعارض التجارية، إلى جانب اعتماد المجلس قراراً بإنشاء المعرض الدائم للصناعات المحلية، مشيراً إلى أن الغرفة انتهت من إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مركز الفجيرة للتوفيق والتحكيم التجاري.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية الأول لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة لدورتها الرابعة عشرة، مساء الأربعاء الماضي بمبنى الغرفة.

وأكد الزوهري، أن الفجيرة بفكر قيادتها الرشيدة، استطاعت أن تسير وفق رؤى واضحة نحو البناء والتعمير ومواكبة النهضة الحضارية لدولة الإمارات محققة طفرة تنموية شاملة ومستدامة، وقال إن الفجيرة بفضل دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للأنشطة الاقتصادية بالإمارة، بعد إصدار سموه مؤخراً قرارات أعفى بموجبها مجموعة من الأنشطة الاقتصادية من رسوم الرخص ورسوم الغرفة والضرائب المحلية لعام 2020، الأمر الذي أسهم في دعم بيئة الأعمال وصمود الأنشطة الاقتصادية أمام إفرازات جائحة كورونا.

وأشار إلى أن قرارات سموه كانت محل إشادة أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع.

وأضاف أن المجلس في بداية العام الأول من الدورة الرابعة عشرة وضع مجموعة من الأولويات الاستراتيجية للاهتداء بها في مسيرة الدورة أهمها التعاون مع الجهات المختصة لخلق بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار وإزالة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وتعزيز جهود الغرفة في رعاية مصالح الأعضاء ودعم اقتصاد الإمارة والترويج للإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد أن الغرفة في إطار الحراك التنموي بالإمارة واصلت دورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية المستدامة؛ حيث عملت على رفع كفاءة الأداء لموظفيها بما يحقق الجودة والتميز بتحديث منظومة العمل واستخدامها لأكثر وسائل التقنيات تطوراً ورفع المستوى المهني وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز، كما حرصت الغرفة على زيادة الكفاية الإنتاجية للشركات التجارية والصناعية والخدمية من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجال تحسين الأداء وواصلت دورها في ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال لإبراز الإمارة كوجهة واعدة للاستثمار؛ إذ عملت الغرفة على تعزيز دورها في مجال الترويج؛ حيث تقوم حالياً بإعداد فيلم ترويجي عن المصانع والوحدات الإنتاجية بالإمارة كما تواصل دورها المحوري في توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار إلى أن الغرفة، أعدت برنامجاً لتفعيل دور مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ليعمل على استقطاب الشباب ورواد الأعمال للانضمام لعضوية المركز والاستفادة من كل ما يقدمه من مزايا