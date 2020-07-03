«إياتا» يدعو إلى حلول بديلة عن الحجر الصحي للمسافرين في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، أن بدء تسيير الناقلات الإماراتية للرحلات، والإعلان عن بعض الوجهات في الأسابيع الماضية، فضلاً عن إعلان دبي عن استقبال دبي للسياح الدوليين اعتباراً من 7 يوليو/ تموز 2020، تعتبر مؤشرات جيدة لقطاع الطيران في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا ينطبق على بعض دول المنطقة التي أعلنت عن بدء تشغيل الرحلات المحلية والدولية.

وقال البكري، خلال جلسة إعلامية عن بعد، الخميس، إن الإجراءات التي ستطبقها حكومات دول منطقة الشرق الأوسط هي ما ستحدد تعافي وسرعة إعادة إطلاق القطاع، موضحاً أن الدول التي ستطبق الإجراءات القائمة على أسس علمية أو صحية هي التي ستتعافى.

الحجر الصحي عائقاً

أوضح محمد البكري أن عودة قطاع الطيران قد تأخرت، حيث انعكس هذا الأمر سلباً على قطاع النقل الجوي في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن إجراءات الحجر الصحي ستقف عائقاً أمام القطاع، وخاصة أن أكثر المسافرين لن يتخذوا قرار السفر بسبب الحجر الصحي.

وأضاف أن هنالك العديد من الإجراءات التي وضعتها المنظمات العالمية، والتي تغني عن إجراءات الحجر الصحي، مشيراً إلى ضرورة التوازن بين سلامة السكان وإعادة تشغيل اقتصاد الدول من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، مثل التباعد الجسدي والكمامات والإفصاح عن التاريخ الصحي ومتابعة المسافرين عبر التكنولوجيا وشهادة الخلو من الفيروس من بلد المنشأ وليس في المطار المستقبل بسبب عدم وجود فحوص سريعة توفر نتائج صحيحة 100%، وخاصة مع وجود الآلاف من المسافرين.

ودعا «إياتا» حكومات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى تطبيق حلول بديلة عن الحجر الصحي عند الوصول إلى مطاراتها؛ بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مما قد يهدد مرحلة الانتعاش الاقتصادي.

وتمثل إجراءات الحجر الصحي التي تفرضها الحكومات في 36 دولة في المنطقة، حوالي 40% من جميع تدابير الحجر الصحي على مستوى العالم، وسيكون لهذه التدابير آثار سلبية في الدول التي لا تزال حدودها مغلقة حتى لو جرى فتح حدودها، حيث أشار أكثر من 80 % من المسافرين إلى عدم نية السفر في حال فرض تدابير الحجر الصحي.

وقال البكري، إنه يترتب على حكومات المنطقة في ظل هذه الظروف الراهنة إيجاد حلول بديلة لقوانين الحجر الصحي؛ إذ تضم المنطقة أكبر عدد من الدول التي تفرض قوانين الحجر الصحي عند الوصول إلى مطاراتها، والوضع في حجر كامل عن العالم، مما يعود بالضرر على قطاعي السياحة والسفر، كما يشكل خسائر كبيرة في القطاع الذي يعتمد عليه 8.6 مليون شخص في معيشتهم.

مرونة تعديل الرحلات

يقترح «إياتا» وضع مجموعة من التدابير التدريجية التي تحقق معايير الصحة العامة، مع إعادة نشاط قطاع الطيران، وذلك من خلال التركيز على تقليل مخاطر استيراد الحالات عبر المسافرين، من خلال منع المسافرين الذين يحملون أعراض الفيروس من السفر، ومنحهم مرونة تعديل مواعيد رحلاتهم وتدابير التخفيف من مخاطر الصحة العامة، من خلال إجراء الفحص الصحي من قبل الحكومات والإفصاح عن الحالات الصحية، وإجراء اختبار الفيروس للمسافرين القادمين من الدول المصنفة «ذات خطورة عالية»، عند توفر اختبار دقيق وسريع على نطاق واسع.

وتخفيف المخاطر في حال سفر حالة إيجابية، من خلال الحد من مخاطر الانتقال أثناء رحلة السفر الجوية، مع تنفيذ إرشادات الإقلاع التي نشرتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وتعقب توجهات المصاب، وضمان الحجر الكامل لأي مسافر تظهر عليه أعراض، أو انتقل إليه الفيروس بعد السفر، والحد من مخاطر انتقال العدوى في الوجهة من خلال الإجراءات الحكومية الشاملة لمكافحة الفيروس.

وأضاف البكري: إن بدء الحكومات بالتطبيق التدريجي لهذا النموذج يمنح الثقة لها في فتح حدودها دون الحاجة لفرض تدابير الحجر الصحي، كما يمنح المسافرين الثقة للسفر مجدداً؛ إذ يعد الاتصال الجوي عاملاً محورياً لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ويضمن استدامة تطوره في المنطقة.

تأثير «كورونا» في المنطقة

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نجم عن فيروس «كورونا» تداعيات كبيرة على اقتصادات المنطقة، كما ألحق الفيروس أضراراً جسيمة بقطاع النقل الجوي؛ إذ يدعم القطاع أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران؛ حيث شهدنا حتى هذه اللحظة خسارة آلاف الوظائف بسبب إغلاق الحركة الجوية.

وبحسب التقديرات الاقتصادية الصادرة عن «إياتا» الأخيرة وعلى المستوى الوطني لدول المنطقة، يظهر تراجع أداء أسواق الطيران الرئيسية في المنطقة منذ إبريل/نيسان؛ حيث انخفضت أعداد الركاب وعائدات الخطوط الجوية والوظائف المعرضة للخطر وضمن جميع المقاييس في أكبر أربعة أسواق للطيران في المنطقة.

زيادة أسعار التذاكر مؤقتة

وأوضح محمد البكري، أن الزيادة في أسعار التذاكر جاءت بسبب قلة عدد الرحلات والإجراءات الحكومية؛ بسبب وضع قيود على عامل العمولة، مما يزيد من التكلفة التشغيلية، ولفت إلى أن إعادة إطلاق القطاع سوف تُسهم في عودة أسعار التذاكر إلى ما كانت عليه.

وقال إن شركات الطيران ضمن الاتحاد الدولي للنقل الجوي لا يوجد لديها نية لزيادة أسعار التذاكر، إنما العمل على إعادة ثقة المسافرين، وإن رفع أسعار التذاكر فترة مؤقتة لقلة تصاريح السفر وإجراءات احترازية من بعض الدول.

وأضاف أن شركات الطيران في مرحلة صعبة لا تتطلب المبالغة في الأسعار، بل يجب أن تكون الأسعار مناسبة للجميع؛ من أجل تشجيع الناس على السفر، خاصةً أن الناقلات في وضع مالي صعب، وبحاجة كبيرة للسيولة، بعد توقف لفترة طويلة، فقد مرت 4 أشهر.

حلول بيومترية

ولفت البكري إلى أن هنالك قبولاً أكبر من دول العالم نحو التوجه إلى تقنيات الحلول البيومترية، وخاصة في ظل الجائحة التي تتطلب زيادة التركيز على الحلول التكنولوجية، وتقليل العنصر البشري، مشيراً إلى أن العالم وصل إلى قناعة بالاستغناء عن جواز السفر والتأشيرات والإجراءات الورقية والتوجه إلى الخدمات الذاتية عبر الهواتف الذكية.

بروتوكول مستقبلي

أكد البكري أن الإجراءات التي اتبعتها دول العالم في التعامل مع جائحة كورونا (كوفيد 19)، كانت عشوائية، بدون خطة واضحة، وبدون تنسيق بين الدول. وقال، إن هنالك ورقة عمل لا تزال قيد العمل بين مختلف الجهات والمنظمات العالمية للتصدي بطريقة أفضل في حال وجود جائحة أخرى.