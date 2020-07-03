شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تغلق تطبيقين منافسين لـ «تيك توك» و«بنترست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت «فيسبوك»، أنها ستغلق اثنين من تطبيقات التواصل الاجتماعي قليلة الانتشار وتحذفهما من جميع المتاجر الإلكترونية في 10 يوليو، بعد وقت قصير من إطلاقهما.

أحد هذين التطبيقين هو تطبيق «لاسو» المنافس لـ «تيك توك»، والذي يسمح بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 15 ثانية. أما الآخر الأقل شهرة فهو تطبيق «هوبي» المنافس لـ «بنترست» والذي يسمح للأشخاص توثيق هواياتهم ومشاركتها وتنظيمها.

بالمقابل طور تطبيق «إنستجرام» المملوك من فيسبوك ميزة دمج الموسيقى والفيديو الخاصة به والتي تسمى «رييلز» في محاولة لمنافسة «تيك توك» المملوك من شركة «بيت دانس» والذي تم تحميله أكثر من ملياري مرة.

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