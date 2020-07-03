شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدي اليوم .. الضأن يبدأ من 130 والسجق بـ 110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سوق اللحوم البلدى اليوم الجمعة 3 - 7 2020 استقرارا فى الأسعار بمحلات الجزارة َالهايبر ماركت بحسب ما أكدته شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز بين 120- 150 جنيها ، و البفتيك و الاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 120-140 جنيها الكيلو.

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فيما تراوحت اسعار الكبدة بين 120-150 جنيها الكيلو، وسجلت أسعار البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيها، و سجلت أسعار اللحوم الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

يذكر أن وزارة الزراعة، ممثلة الإدارة العامة للزراعات المحمية، تتابع زيادة معروض السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والدفع بسيارات المتحركة بسعر مخفض يصل إلى 25 %، لرفع العبء عن المواطن.

وأكد المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية ،والدفع بالعديد من المنافذ المتنقلة وزيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم، بلدى وسودانى ومجمد، والدواجن بأنواعها " البط، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان" وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الاخرى، بسعر مخفض وتخفيضات تصل لـ25%، لتخفيف العبء عن المواطنين.