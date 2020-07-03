شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن قطار توصيل الغاز للمنازل خلال الـ6 سنوات الماضية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال أواخر يوليه من عام 2018 تم الإعلان عن مبادرة التقسيط الميسر لتكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحدات السكنية للمواطنين سواء فى المدن أوالقرى أومشروعات الإسكان الاجتماعى التى يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين، حيث جاءت تلك المبادرة كترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز.

وتضمنت مبادرة التقسيط الميسر لتكلفة توصيل الغاز الطبيعى ، قسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد وفيما يلى أهم الأرقام والمعلومات الخاصة بخطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والتى تم تنفيذها خلال الست سنوات الماضية والتى كانت كالتالى ..

1-توصيل الغاز لحوالى 5.1 مليون وحدة سكنية خلال6 سنوات.

2- 11.3 مليون وحدة سكنية عدد الوحدات التى تم توصيلها بالغاز منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر.

3- ترتكز خطة قطاع البترول على التوصيل للمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية.

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4-التحويل إلى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل بدلاً من البوتاجاز أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز .

5- بلغ عدد الأسطوانات التى تم إحلالها خلال السنوات الستة الماضية حوالى 91 مليون أسطوانة .

6- توفير حوالى 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.

7-توصيل الغاز إلى حوالى 9330 مستهلك تجارى.

8- توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 328 مصنع .

يذكر أنه من المتوقع أن يتم توصيل الغاز الطبيعى إلى مليون وحدة سكنية، فى كافة محافظات مصر خلال العام المالى 2020/2021.