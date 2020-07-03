شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:49 صباحًا, 3 يوليو 2020 م المناطق _ واشنطن سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق السوق اليوم، وسط تفاؤل المستثمرين بزيادة قياسية في الوظائف.

فقد ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 97.05 نقطة بما يعادل 0.38 بالمئة إلى 25832.02 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 14.23 نقطة أو 0.46 بالمئة مسجلاً 3130.09 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك 55.38 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 10210.01 نقاط.

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