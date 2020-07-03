شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر 10 دول فى العالم مصدرة للأقطان.. أمريكا بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستورد مصر سنويا نحو 3 ملايين قنطار من الأقطان القصيرة لتلبية احتياجات المصانع من تلك النوعية من الأقطان ولا سيما أن الأقطان المصرية طويلة ومتوسط التيلة.

وأشار الخبير الاقتصادى أشرف بدوى ل" الخليج 365" أن تكلفة الطن الواحد من القطن المستورد تصل نحو 1500 جنيه، لافتا أن مصر تتعامل بالقنطار المترى الذى يصل لنحو 50 كيلو شعر تقريبا ، مما يمثل عبئا كبيرا على الشركات العامة والخاصة التى تستورد بما قيمته 4.5 مليار جنيه سنويا ، وهو ما دفع الحكومة لدراسة وتجربة زراعة القطن قصير التيلة فى مساحة 250 فدان بمنطقة شرق العوينات بحيث يتم تعميم التجربة حال نجاحها والتحقق من جدواها الاقتصادية.



بالات قطن فى الفيوم

أضاف أشرف بدوى ، أن مصر تستورد من عدد من البلدان منها اليونان والسودان وعدد من البلدان الافريقية ،بخلاف استيراد الاقمشة والغزول المصنعة من تلك الأقطان ، لافتا أن أهم وأكبر 10 دول مصدرة للاقطان فى العالم.



بالة القطن الحديثة

وأشار مصدر بقطاع الأعمال العام أنه يتم احتساب الصادرات بالبالة أو القنطار المترى من القطن التى تتراوح من من 4.2 الى 4.5 قنطار وهى بحسب صادرات الموسم الماضى بالترتيب وفقا للإحصاءات الرسمية كالتالى .

1 - الولايات المتحدة الأمريكية تصدر 3.214 مليون بالة .

2 – البرازيل تصدر 1.309 مليون بالة .

3 – استراليا تصدر 791 الف بالة

4 – الهند تصدر 762 الف بالة.

5 – بنين تصدر 305 ألف بالة.

6- اليونان تصدر 294 بالة.

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7 – مالى تصدر 288 ألف بالة.

8- بوركينا فاسو تصدر 205 ألف بالة.

9- كوت ديفوار تصدر 195 ألف بالة.

10 – اوزبكستان تصدر 131 ألف بالة.