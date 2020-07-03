شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب أسبوعية و"ناسداك" يغلق عند مستوى تاريخي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس محققة مكاسب أسبوعية قبيل عطلة رسمية حيث تلقت دعما من تقرير الوظائف الشهري القوي، ودفعت أسهم القطاع التكنولوجي مؤشر "ناسداك" لتحقيق ثاني إغلاق قياسي على التوالي.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد 4.8 مليون وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة ثلاثة ملايين وظيفة، فيما انخفض معدل البطالة إلى 11.1% مقارنة بقراءة مايو/أيار التي سجلت 13.3%.



وعلاوة على ذلك، انخفض عدد إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 1.420 مليون طلب في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات انخفاض إلى 1.350 مليون طلب.



وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بهذه البيانات قائلا إنه تقرير وظائف عظيم ويعكس مدى العودة القوية للاقتصاد بعد أشهر من الأضرار بفيروس "كورونا"، كما توقع نموا قويا خلال الربع الثالث هذا العام وفي عام 2021 أيضاً.



وسوف تغلق "وول ستريت" أبوابها غدا الجمعة لعطلة رسمية في الولايات المتحدة بمناسبة "عيد الاستقلال".

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 2.1% مغلقا عند 40.65 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ السادس من مارس/آذار، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 5.6%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 40.6 دولار وأقل سعر عند 39.6 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 2.6% وأغلق عند 43.14 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.2%، وبلغ وسجل أعلى سعر عند 42.9 دولار وأٌقل سعر عند 41.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 92 نقطة) إلى 25827 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2%، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 26204 نقاط وأقل مستوى عند 25778 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 10207 نقاط، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 10310 نقاط وأقل مستوى عند 10194 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3130 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%، وبلغ أعلى مستوى عند 3165 نقطة وأقل مستوى عند 3124 نقطة.