شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يقلص خسائره لكنه يغلق منخفضاً بنحو 5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "موديرنا" خلال تعاملات اليوم الخميس بشكل حاد بعد أناء عن تأجيل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بلقاح مضاد لفيروس "كورونا"، لكنه قلق خسائره بعد نفسي المدير التنفيذي هذه الأنباء.



وكشفت الشركة الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية أنها تواصل العمل على قدم وساق من أجل إتمام تجاربها السريرية والتأكد من فاعلية وأمان لقاحها للوقاية من فيروس "كورونا".

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وكان من المفترض بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في وقت لاحق هذا الشهر على آلاف الأشخاص والمتطوعين للتأكد من نتائج وفاعلية اللقاح، لكن تقريرا نشرته مجلة "ستات نيوز" ذكر أن "موديرنا" ربما تؤجل هذه المرحلة لعدة أسابيع دون الحديث عن موعد محدد.



مع ذلك، نفى المدير التنفيذي للشركة "ستيفان بانسيل" هذا التقرير قائلا إن المرحلة الثالثة ستجري في يوليو/تموز وفق الخطة التي أعلنتها "موديرنا" سابقاً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "موديرنا" بنسبة 4.9% وأغلق جلسة الخميس عند 58.5 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 61.8 دولار وأقل سعر عند 55.8 دولار.