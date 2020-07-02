شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للصويا في ختام التعاملات لكنها تحقق مكاسب أسبوعية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد أن لامست السلعة الزراعة أعلى مستوياتتها في ثلاثة أشهر خلال الجلسة، لكنها تعرضت لعمليات جني أرباح لاحقاً مما دفعها لفقدان مكاسبها.



هذا، ويرى محللون أن السلع الزراعية وقعت تحت وطأة الضغوط في الآونة الأخيرة بسبب تساقط غزير للأمطار في مناطق الغرب والوسط بالولايات المتحدة الأمر الذي يدعم بدوره جودة وكثافة المحاصيل.



ومن جانبها، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية ان صادرات البلاد من الصويا للصين بلغت 593.98 ألف طن خلال الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من يونيو/حزيران الماضي ونحو 19.1 ألف طن من الذرة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة أقل من 0.1% إلى 8.91 دولار للبوشل، وحققت السلعة الزراعية مكاسب أسبوعية بنسبة 3.6% هي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول عام 2019، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 8.95 دولار وأقل سعر عند 8.89 دولار.