شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يحقق مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات اليوم الخميس ليحقق مكاسب أسبوعية هي التاسعة على التوالي، وبذلك تصبح أكبر سلسلة مكاسب أسبوعية منذ إدراج السهم للتداول في البورصة الأمريكية.



وبذلك، كسر السهم سلسلة المكاسب الأسبوعية القياسية (لثمانية أسابيع متوالية) للمرة الأولى منذ الثالث من مايو/أيار من العام الماضي، كما يواصل أداءه القوي مع الأخذ في الاعتبار أن شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية من بين عدد قليل من الشركات التي استفادت من أزمة فيروس "كورونا".

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وحقق سهم "أمازون" مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 7.7% كما سجل مكاسب في التسعة أسابيع (القياسية) بنسبة 27% في حين قفزز منذ بداية عام 2020 حتى نهاية جلسة الخميس بنسبة 56%.



وعلى أثر هذه المكاسب، قفزت أيضاً ثروة مؤسس ومدير "أمازون" الملياردير الأمريكي "جيف بيزوس" حيث بلغت اليوم أكثر من 171 مليار دولار مواصلا بها تصدر قائمة أثرياء العالم وفقا لإحصائيات "فوربس".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أمازون" بنسبة 0.4% وأغلق جلسة الخميس عند 2890.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 2955.5 دولار وأقل سعر عند 2871 دولارا.