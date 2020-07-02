شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس وسط عدم يقين بين المستثمرين على الرغم من صدور تقرير الوظائف القوي في الولايات المتحدة.



هذا، وقد أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 4.8 مليون وظيفة في يونيو/حزيران مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة ثلاثة ملايين وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 11.1% من 13.3%.

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ومع ذلك، هناك عدم يقين في الأسواق خاصة بعد تحذيرات الاحتياطي الاتحادي من استمرار تأثير فيروس "كورونا" وعدم اليقين حيال تعافي الاقتصاد الأمريكي.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.6% إلى 18.322 دولار للأوقية، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6% وسجل المعدن أعلى سعر عند 18.40 دولار في حين سجل أقل سعر عند 17.995 دولار.