شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتراجع قليلاً بضغط من إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة والعزوف عن الملاذ الآمن عقب صدور تقرير الوظائف الشهري.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 4.8 مليون وظيفة في يونيو/حزيران مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة ثلاثة ملايين وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 11.1% من 13.3%.

Advertisements



وتلمح هذه البيانات وغيرها إلى احتمالية تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل متزايد من تداعيات فيروس "كورونا" التي تثقل كاهل الاقتصاد العالمي وتدفعه نحو براثن الركود.



وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية في اليابان ارتفاع مؤشر الأسعار النقدي بنسبة 6% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعاً بنسبة 4.2%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 107.5، وسجل أعلى سعر اليوم عند 107.7 في حين سجل أقل سعر عند 107.3.