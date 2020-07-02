شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس - الذي يعد آخر جلسات الأسبوع قبيل عطلة رسمية في الولايات المتحدة - وذلك رغم صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأقبل المستثمرون على الذهب على الرغم من صدور بيانات حكومية قوية في أمريكا حيث أضاف الاقتصاد 4.8 مليون وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة ثلاثة ملايين وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 11.1% من 13.3%.

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ومن جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ببيانات الوظائف التي يراها تبشر بعودة قوية للاقتصاد بعد تضرره من تداعيات فيروس "كورونا".



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.6% إلى 1790 دولارا للأوقية، وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى سعر عند 1791.7 دولار وأقل سعر عند 1766.3 دولار.