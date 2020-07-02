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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي عقب تقرير الوظائف والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس في اعقاب صدور بيانات الوظائف القوية والتي فاقت التوقعات بشكل كبير الأمر الذي يثير التفاؤل حيال تعافٍ أسرع للناتج المحلي الإجمالي من آثار "كورونا".
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد 4.8 مليون وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة ثلاثة ملايين وظيفة.
وانخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 11.1% في يونيو/حزيران مقارنة بقراءة مايو/أيار التي سجلت 13.3%.
وانخفض عدد إعانة البطالة في البلاد إلى 1.420 مليون طلب في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات انخفاض إلى 1.350 مليون طلب.
وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ببيانات الوظائف قائلا إنها تعكس عودة قوية للاقتصاد، كما توقع نمواً غير مسبوق في الربع الثالث ونمواً تاريخياً عام 2021.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.
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