شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض عدد حفارات الخام في الولايات المتحدة بثلاثة حفارات إلى 185 خلال الأسبوع الجاري.

وصعد عدد حفارات الغاز الطبيعي بمقدار حفار واحد إلى 76 بينما انخفض إجمالي حفارات النفط والغاز معاً بمقدار اثنين إلى 263 حفارا.

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