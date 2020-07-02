شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية مع ببقاء "برنت" أعلى 42 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس ليتجه الخام نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قبيل عطلة رسمية في الولايات المتحدة غدا.



وتلقى الخام دعما من التفاؤل السائد في الأسواق عقب بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة والتي أظهرت زيادة بنحو 4.8 مليون برميل في الشهر الماضي وانخفاض معدل البطالة.



وتشير هذه البيانات وغيرها إلى احتمالات تعاف قوي للاقتصاد الأكبر في العالم من تداعيات فيروس "كورونا" تزامنا مع إجراءات إعادة فتح الاقتصاد في عدد من الولايات.

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وأظهرت بيانات صادرة اليوم انخفاض عدد حفارات التنقيب عن الخام في أمريكا بثلاثة حفارات إلى 185 حفاراً في الأسبوع الجاري.



وصرحت مصادر بـ"أوبك" بأن سعر سلة نفط المنظمة ارتفع أعلى 40 دولارا للبرميل في الأول من يوليو للمرة الأولى في أربعة أشهر.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 40.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 40.6 دولار وأقل سعر عند 39.6 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.3% إلى 42.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.9 دولار وأٌقل سعر عند 41.7 دولار.