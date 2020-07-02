أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتراجع مؤشرات البطالة وانخفاض مخزونات الخام الأمريكي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:39 صباحًا, 3 يوليو 2020 م المناطق _ الرياض سجلت العقود الآجلة للنفط اليوم ارتفاعاً بأكثر من اثنين بالمئة، مدعومةً بتراجع مؤشرات البطالة الأمريكية وانخفاض في مخزونات الخام الأمريكي.

وبلغ سعر تسوية عقود خام (برنت) 43.14 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.11 دولار تعادل 2.6 بالمئة.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 40.65 دولاراً للبرميل، مرتفعةً 83 سنتاً أو 2.1 بالمئة.

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