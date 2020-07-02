شكرا لقرائتكم خبر عن ‫القابضة للنقل: الجمعيات العامة صاحبة قرار دمج شركات الركاب الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش الجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركات نقل الركاب، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى، والبرى، الأيام المقبلة خطة دمج شركات شرق الدلتا وأتوبيس غرب ووسط الدلتا والصعيد للنقل والسياحة، فى شركة واحدة، وذلك في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لدمج الشركات ذات النشاط الواحد، فى بعضها البعض لزيادة تنافسيتها وقوتها في السوق، ولا سيما في ظل المنافسة القوية من القطاع الخاص.

وأضاف مصدر بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365"، أن اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وجه رؤساء الشركات بالانتهاء من دراسات الدمج، بالتنسيق مع شركة استشارية متخصصة فى هذا المجال، لافتًا إلى أنه يؤخذ في الاعتبار كل النواحى المتعلقة بالشركات.

أوضح المصدر أنه بمجرد موافقة الجمعيات العامة غير العادية علي الدمج، سيتم البدء في الإجراءات.

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جدير بالذكر أنه سيتم دمج شركة العربية للأساسات "فيبرو"، مع شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، ودمج شركة العامة للمشروعات الكهربائية "إيليجكت" مع شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية "هايديليكو"، ودمج شركة رمسيس لإدارة المشروعات مع شركة النصر للمبانى والانشاءات "إيجيكو".

كما سيتم دمج شركتى أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية والمصرية العامة للمبانى فى شركة المساهمة المصرية العبد، ودمج شركتى القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى والعامة للإنشاءات - رولان، فى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.