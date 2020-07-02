شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المصرى للدراسات يناقش مع البنك الدولى التجارب الدولية للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي الأربعاء المقبل، ندوة عبر تطبيق ويبكس، لمناقشة موضوع الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استعراض بعض التجارب الدولية ثم يتم مناقشة التجربة المصرية وكيفية العمل على تدعيمها.

وأصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورقة بحثية جديدة تحت عنوان "النموذج الموحد للتحول الرقمى: نحو تطبيق موحد للتحول الرقمي الأمثل لتحقيق التخطيط الاستراتيجي.

ويهدف هذا البحث إلى تقديم نموذج موحد كامل لعملية التحول الرقمي من أجل دعم جهود الحكومة المصرية في التحول الرقمى، من أجل بناء معيار موحد مشترك بين جميع الهيئات والجهات الحكومية المسؤولة عن التحول الرقمى، وبالتالي توحيد المفاهيم المشتركة والمستخدمة في عمليات التحول الرقمى، وتوحيد منهج دراسة وتخطيط وتنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيقها للأهداف الموضوعة من أجلها، بالإضافة إلى تطبيق النموذج الموحد على عدد من المبادرات الحكومية الحالية؛ كدراسة حالة لتحديد موقف كل حالة على حده ومدى تحقيقها لأهدافها.

وشهدت الفترة الماضية ظهور مجموعة من المبادرات الحكومية المصرية الخاصة بالتحول الرقمى، في مختلف القطاعات الحكومية، والتي قدمتها ونفذتها هيئات وجهات حكومية عديدة، إلا أنه لا يوجد نموذج موحد يدير ويحكم تنفيذ تلك المبادرات.