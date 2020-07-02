شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: 11 شركة تنتج دواء أفيجان اليابانى لمواجهة كورونا خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى اليوم الخميس 2 يوليو 2020، عددا من الأخبار والأحداث الهامة، لعل أبرزها تصريح الدكتورعلى عوف رئيس شعبة الأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، بأن مصر ستكون دولة رائدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا وبين الدول العربية فى تصنيع أدوية فيروس كورونا فى وقت قصير، وأيضا ارتفاع أسعار الذهب العالمية بدعم من خسائر الدولار، وتصريح شعبة المطاعم السياحية حول إفلاس بيتزا هت بأمريكا وعدم تأثيره على أعمال الشركة بمصر.

على عوف: 11 شركة تنتج دواء أفيجان اليابانى لمواجهة كورونا خلال شهر

قال الدكتورعلى عوف رئيس شعبة الأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر ستكون دولة رائدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا وبين الدول العربية فى تصنيع أدوية فيروس كورونا فى وقت قصير.

وأكد عوف أن هناك 11 شركة من شركات الأدوية تصنع حاليا دواء أفيجان اليابانى الذى ثبت فعاليته فى مواجهة فيروس كورونا ومن المقرر أن تضخ كمياتها خلال شهر وتستطيع وزارة الصحة أن تعالج كافة الحالات الحرجة والوصول إلى أعلى معدلات الشفاء.

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مساعد نائب وزير الإسكان يطالب الشركات بتكثيف الأعمال لتسليم شقق الإسكان بموعدها

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