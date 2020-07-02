شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح اللجين ترتفع 82.5% خلال العام 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال المالية لشركة اللجين، المعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 82.5% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وأشارت اللجين، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 191.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 104.8 مليون ريال في العام 2018.
وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019، يعود إلى زيادة حصة صافي الأرباح من الشركة الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" (أعلى من العام الماضي بمبلغ 87 مليون ريال).
وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 8.3% إلى 23.73 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 25.9 مليون ريال في العام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 108.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 27.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثالث إلى تحقيق الشركة الزميلة ناتبت صافي خسارة خلال الربع الحالي لعام 2019 بسبب توقف الإنتاج بمصنع ناتبت من أحداث الحريق الذي وقع خلال الربع الأخير من عام 2018.
وعلى النحو ذاته، حققت اللجين صافي خسائر بلغ 258.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 154 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر أرباح اللجين ترتفع 82.5% خلال العام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.