شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح اللجين ترتفع 82.5% خلال العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال المالية لشركة اللجين، المعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 82.5% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأشارت اللجين، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 191.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 104.8 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019، يعود إلى زيادة حصة صافي الأرباح من الشركة الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" (أعلى من العام الماضي بمبلغ 87 مليون ريال).

Advertisements

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 8.3% إلى 23.73 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 25.9 مليون ريال في العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 108.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 27.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثالث إلى تحقيق الشركة الزميلة ناتبت صافي خسارة خلال الربع الحالي لعام 2019 بسبب توقف الإنتاج بمصنع ناتبت من أحداث الحريق الذي وقع خلال الربع الأخير من عام 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت اللجين صافي خسائر بلغ 258.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 154 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.