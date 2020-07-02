شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الخضري تناقش طلب عزل ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة في 23 يوليو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم 23 يوليو الجاري، وذلك للتصويت على طلب عزل ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، بأن الأعضاء المشمولين في طلب العزل هم: علي عبدالله عبدالمحسن الخضري، جميل عبدالله عبدالمحسن الخضري، فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري.

وبحسب البيان، ستصوت الجمعية على رفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء المجلس السابق نظير إساءتهم تدبير شؤون الشركة.

كذلك ستناقش الجمعية تفويض المجلس الحالي للقيام بالإجراءات النظامية لرفع الدعوى وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة امام المحكم المختصة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام أصدرت قرارها المتضمن اعتماد قائمة مطالبات الدائنين للشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن صدور حُكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين صالح بن عبدالله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي.

ويأتي إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- بهدف تيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

وكانت الخضري قد أعلنت، في مايو 2019، عن تلقيها إبلاغاً رسمياً من المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لنظام الإفلاس، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي – على نحو ما تقدم - يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وذلك حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل إنتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.