شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين توقع عقداً لمنتج التأمين على العيوب الخفية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن توقيعها إتفاقية مع عدد من شركات التأمين المشاركة لمنتج تأمين العيوب الخفية وذلك بناءً على إختيار مؤسسة النقد العربي السعودي.
لتكون شركة ملاذ للتأمين التعاوني هي الشركة الرائدة لإدارة برنامج التأمين على العيوب الخفية بالنيابة عن قطاع التأمين بمبدأ المشاركة التأمينية والقيام ببيع المنتج وتوفير التغطية التأمينية الخاصة به عن طريق إنشاء محفظة أو محافظ تأمينية مشتركة بين عدد من شركات التأمين المرخصة.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنها ستتولى بشكل حصري كامل إدارتها وذلك خلال مدة سريان إتفاقية التأمين المشترك.
وبحسب البيان، ستتعاقد ملاذ للتأمين مع عدد من شركات التأمين المشاركة لمدة خمس سنوات، فيما تتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقد السنوي عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة للعام المالي 2020.
ويأتي التعاقد بعد أن أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي موافقتها على أن تكون شركة ملاذ للتأمين التعاوني هي الشركة الرائدة لإدارة برنامج التأمين على العيوب الخفية بالنيابة عن قطاع التأمين و القيام ببيع المنتج وتوفير التغطية التأمينية الخاصة به عن طريق إنشاء محفظة/محافظ تأمينية مشتركة بين عدد من شركات التأمين المرخصة.
وتتوقع ملاذ أن يكون لذلك التعاقد أثراً مالياً إيجابياً على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والنتائج المالية للشركة وسينعكس ذلك بشكل تدريجي إبتداءً من الربع الثالث للعام 2020، علماً بانه سوف يكون البرنامج بنظام "المشاركة" مع عدد من شركات التأمين المرخصة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 6.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.
وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى الانخفاض في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 33%، بسبب الانخفاض في أقساط تأمين المركبات بنسبة 57% عن الربع المماثل من العام السابق
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