شكرا لقرائتكم خبر عن هيرميس تكشف عن قائمة مبدئية للشركات الكويتية المرشحة للإدراج على "إم إس سي آي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نشرت مجموعة "أي إف جي هيرمس" قائمة مبدئية للشركات المدرجة في بورصة الكويت المرشحة للإدراج على مؤشر إم إس سي آي في نوفمبر المقبل، فيما ستبلغ التدفقات الإجمالية ال متوقعة 2.88 مليار دولار.

وتوقعت المجموعة زيادة تلك القيمة بواقع 46.1 مليون دولار، لترتفع قيمة التدفقات الأجنبية إلى 2.93 مليار دولار، في حال انضمام بنك برقان وشركة صناعة الكيماويات البترولية "القرين" الى القائمة، بحسب صحيفة القبس.

وأشارت إلى أن ادراج سهم "برقان" محتمل في حالة استيفاء نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول قبل آخر 10 أيام عمل من شهر أكتوبر المقبل، مقدرة التدفقات المتوقعة للسهم بـ 40 مليون دولار، مقابل 6.1 ملايين دولار لسهم "القرين".

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وتضم القائمة المبدئية حالياً 17 سهماً بينها 7 أسهم ستضاف بشكل أساسي، مقابل 10 كاختيار إضافي، علماً بأن القائمة قد ترتفع إلى 19 سهماً، في حال إضافة سهمي "برقان" و"المتكاملة".

ويتصدر قائمة الأسهم الأكثر استقطاباً للتدفقات النقدية بنك الكويت الوطني بقيمة 1.4 مليار دولار، يليه "بيتك" بـ 662 مليون ثم "زين" بـ 313 مليونا و"بوبيان" 144 مليونا و"اجيليتي" 174 مليونا و"المباني" 95 مليون دولار.

يذكر أن التوقعات السابقة عقب قرار ترقية بورصة الكويت كانت بتدفقات إجمالية تصل إلى 7 مليارات دولار نصفها من الصناديق الخاملة المتابعة لمؤشر "مورجان ستانلي" والنصف الآخر من الصناديق النشطة، علماً بأن وزن الكويت على المؤشر المعلن حينها كان 0.69%.