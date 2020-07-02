شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأسترالي رغم صدور بيانات دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو إيجابي، وذلك مع استيعاب المستثمرين لبيانات اقتصادية أقل من التوقعات.



وكشفت بيانات وزارة التجارة الأسترالية عن ارتفاع الفائض في الميزان التجاري للبلاد بنحو 8.03 مليار دولار أسترالي في الشهر الماضي بينما توقع محللون فائضا بتسعة مليارات دولار من 7.83 مليار دولار أسترالي في مايو/أيار.



ولا تزال العديد من دول العالم تخشى من التعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا الأمر الذي يضغط بدوره على الاقتصادات وربما يعيد قيود الإغلاق والعزل المنزلي.

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ومع ذلك، تتسابق العديد من شركات الأدوية والمراكز الطبية والبحثية في مختلف الدول على تطوير لقاحات مضادة لفيروس "كورونا".



ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 4.8 مليون وظيفة خلال يونيو/حزيران بأعلى من توقعات بإضافة ثلاثة ملايين وظيفة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 0.6917، وسجل أعلى سعر عند 0.6953 وأقل سعر عند 0.6902.