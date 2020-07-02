شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة عقب تقرير الوظائف القوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور تقرير الوظائف القوي بالإضافة إلى تصريحات الرئيس "دونالد ترامب".



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد 4.8 مليون وظيفة في الشهر الماضي بأعلى من توقعات بإضافة ثلاثة ملايين وظيفة.



وانخفض معدل البطالة إلى 11.1% في يونيو/حزيران مقارنة بقراءة مايو/أيار التي سجلت معدلا عند 13.3%.

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أما عدد طلبات إعانة البطالة، فقد سجلت 1.420 مليون طلب في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات انخفاض عند 1.350 مليون طلب.



وعقب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هذه البيانات قائلا إنه تقرير وظائف عظيم مشيرا إلى أنه يعكس عودة قوية للاقتصاد الأكبر في العالم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% (ما يعادل 430 نقطة) إلى 26166 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 10301 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 3161 نقطة.