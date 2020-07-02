شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع للجلسة السادسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس للجلسة السادسة على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس بفعل تعطل الإمدادات من تشيلي التي تعد أكبر منتج للمعدن الصناعي على مستوى العالم بالإضافة إلى المزيد من إشارات تعافي الاقتصاد الأمريكي.



ويقترب النحاس أيضاً من تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي لتصبح أكبر سلسلة من المكاسب الأسبوعية في نحو ثلاث سنوات.



وذكرت شركة "بي إتش بي جروب" للتعدين أنها قررت تقليص إنتاجها من النحاس في منجم "سيرو كلولورادو" بتشيلي.

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وكان هذا المنجم قد أنتج نحو 71.7 ألف طن من النحاس عام 2019 شكلت ما يقرب من 1.2% من إجمالي إنتاج تشيلي من المعدن الصناعي.



يأتي ذلك بعد بيان الحكومة التشيلية بأنها تنوي إغلاق مصفاة لتكرير النحاس في البلاد بعد انتشار فيروس "كورونا" بها.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 2.74 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2.76 دولار وأقل سعر عند 2.73 دولار.