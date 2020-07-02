شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأفضل من التوقعات فى يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش عدد الوظائف الجديدة بالقطاع الغير الزراعي خلال شهر حزيران/يونيو ،ليضيف الاقتصاد الأكبر بالعالم عدد وظائف بمقدار 4.800 مليون وظيفة ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 3.037 مليون وظيفة ،أفضل من القراءة السابقة المعدلة إلى إضافة 2.699 مليون من إضافة 2.509 مليون وظيفة ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي.

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