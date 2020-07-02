شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض دخل الفرد فى الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش متوسط دخل الفرد بالساعة خلال شهر حزيران/يونيو منخفضا بنسبة 1.2% ،فى ثاني انخفاض شهري على التوالي ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.8% ، أسوأ من القراءة السابقة انخفاض بنسبة 1.0%.

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