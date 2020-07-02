شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم المستثمرين ، وتعزز من الإقبال على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.35 % إلى مستوى 96.81 نقطة الأدنى منذ 24 حزيران/يونيو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.15 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.19 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة.

بفضل البيانات القوية عن الأنشطة الصناعية والخدمية فى معظم أنحاء العالم خلال حزيران/يونيو ، خاصة فى الصين وأوروبا والولايات المتحدة ، بجانب الأنباء الإيجابية عن أحد اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ، تسيطر على مستثمري أسواق المال معنويات مرتفعة ، تعزز الإقبال على شراء الأصول المالية ذات المخاطر العالية.

لذلك تتراجع عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، لصالح شراء عملات أخرى ذات مخاطر مرتفعة خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

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يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية خلال حزيران/يونيو ، كان من المفترض صدور تلك البيانات يوم الجمعة ، لكن غداً عطلة عامة للأسواق الأمريكية احتفالا بعيد الاستقلال ،وتصدر أيضا بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الفادحة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، خاصة بعدما قررت السلطات الأمريكية تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بالفيروس التاجي ، البيانات الإيجابية سوف تضغط بالسلب على العملة الأمريكية وتعمق خسائرها مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 3.037 مليون وظيفة جديدة خلال حزيران/يونيو بالمقارنة مع إضافة 2.509 مليون وظيفة في أيار/مايو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي عند 12.4% من مستوي 13.3% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع انخفاضا 0.8% من انخفاض بنسبة 1.0% الشهر السابق.

وتصدر بنفس التوقيت طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 1.350 مليون فى الأسبوع المنتهي 27 حزيران/يونيو من 1.480 مليون الأسبوع الأسبق.

وأدت حالة الإغلاق الكبير للاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام حوالي 46.5 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،ورفع معدل البطالة الأمريكية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.7% فى نيسان/أبريل الماضي.