شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي بفضل آمال لقاحات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، فى ظل معنويات قوية تسيطر على معظم المستثمرين ، بفضل أنباء إيجابية عن أحد اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.4% حتى الساعة 11:07 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد أنباء إيجابية عن لقاح يقي الإصابة بفيروس كوفيد 19.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 4.0% ، بعد بيانات اقتصادية فى معظم أنحاء العالم ، عززت آمال تعاف الاقتصاد العالمي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

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أفادت الأنباء أن اللقاح المرشح للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19 ،والذي تعمل على تطويره شركتي Pfizer و BioNTech ،أظهر نتائج واعدة فى التجارب البشرية المبكرة ، وأن اللقاح نجح فى تكوين أجسام مضادة محايدة.

من ناحية أخرى ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،والتي تصدر قبل ميعادها الأصل بيوم ، بسبب عطلة عيد الاستقلال غدا الجمعة ، البيانات الإيجابية من المتوقع أن توسع المكاسب الحالية فى معظم أسواق الأسهم العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.9% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.7% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.6% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.9%.