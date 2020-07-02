شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه بفضل انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،بفضل الانخفاض الحاد فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، على حسب البيانات الأسبوعية لوكالة الطاقة الأمريكية ، ويدعم الأسعار أيضا توالي البيانات التي تؤشر بأن معظم الاقتصادات العالمية تتعاف سريعا من أزمة فيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 1.7% إلى مستوي 40.40$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.74$، وسجل أدنى مستوي عند 39.49$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.1% إلى مستوي 42.62$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.74$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.74$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.1% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

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فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 26 حزيران/يونيو، فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ،متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بنحو 0.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 533 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 29 أيار/مايو الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر، ليستمر الإجمالي عند 11.0 مليون برميل يوميا ،والولايات المتحدة تتصدر حاليا قائمة أكبر منتجي النفط فى العالم.

تتوالي البيانات الاقتصادية الإيجابية فى معظم أنحاء العالم، خاصة عن قطاع الصناعات التحويلية خلال حزيران/يونيو ،والتي تؤشر أن الاقتصادات العالمية تتعاف سريعا من جائحة فيروس كورونا ،الأمر الذي يصب فى صالح تحسن مستويات الطلب على الوقود.