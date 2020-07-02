شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب ترقبا لصدور بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.
تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش حول مستوي 1,772.22 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,769.12 $،وسجلت أعلى مستوي 1,774.45 $ ، وأدنى مستوي 1,764.21 $.
على صعيد تعاملات الأمس ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.6% ، بفعل عمليات تصحيح و جني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق أعلى مستوى فى ثماني سنوات عند 1,789.15 $ للأونصة.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية خلال حزيران/يونيو ، كان من المفترض صدور تلك البيانات يوم الجمعة ، لكن غداً عطلة عامة للأسواق الأمريكية احتفالا بعيد الاستقلال.
توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الفادحة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، خاصة بعدما قررت السلطات الأمريكية تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بالفيروس التاجي ، البيانات الإيجابية سوف تضغط بالسلب على أصول الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 3.037 مليون وظيفة جديدة خلال حزيران/يونيو بالمقارنة مع إضافة 2.509 مليون وظيفة في أيار/مايو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي عند 12.4% من مستوي 13.3% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع انخفاضا 0.8% من انخفاض بنسبة 1.0% الشهر السابق.
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 3.21 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,182.11 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.
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