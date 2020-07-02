نك التنمية الاجتماعية يمول ذوي الحرف والمهارات المتخصصة ويحفز ممارسة العمل الحر

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

ساهم بنك التنمية الاجتماعية في تعزيز دور القطاع الخاص وقدم دعماً لممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة، وكذلك الراغبين في زيادة مدخولهم الشهري، من خلال منتج “نفاذ”، الذي أطلقه البنك مؤخراً، ويتيح للمستفيدين دعماً مالياً ميسراً يصل إلى 150 ألف ريال ، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى تشجيع بيئة ريادة الأعمال، وتحفيز ممارسة العمل الحر، وبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.

ويعد منتج “نفاذ” أول منتج تمويلي يستهدف ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة، إضافة إلى المتعطلين عن العمل، والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 10 آلاف ريال ويبحثون عن تنمية مصادر دخلهم عن طريق توظيف مهاراتهم وحرفهم وخبراتهم في أنشطة الأعمال الحرة.

وفي حديث مع وكالة الأنباء السعودية واس ، قال سالم الغامدي أخصائي طب الطوارئ وأحد مستفيدي خدمة “نفاذ”، إن بنك التنمية الاجتماعية أتاح له تنفيذ فكرته، وهو مجمع سالم الطبي العام في منطقة الباحة، مستنداً إلى خبرته في العمل في الإسعاف الجوي ووزارة الصحة، ولاحظ حاجة منطقته إلى مجمع طبي، وبعد دراسة جدوى لفكرته تقدم بطلب الدعم من بنك التنمية الاجتماعية، التي لاقت استحساناً من قبلهم، لما فيه من مصلحة وخدمة لأهالي منطقة الباحة، وتم اعتماد المشروع وتمويله بمبلغ كاف، كما قدم له التدريب والتوجيه لإدراة المشروع في جميع مراحله.

وأضاف الغامدي أن المجمع الطبي تتوفر فيه جميع الخدمات الطبية، إضافة إلى قسم الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة، ناصحاً الشباب والشابات الذين لديهم مشروعات يطمحون في تحقيقها بأن يتوكلوا على الله، ثم يبدأ خطوات تحقيقها، من خلال إجراء خطة ودراسة جدوى، والاستعانة ببنك التنمية الاجتماعية إذا تطلب الأمر.

أما مها التونسي صاحبة فكرة مشروع الصابون العطري، فذكرت أن الدعم المقدم لها من منتج تمويل “نفاذ” كان ذو أهمية لانطلاقة مشروعها، وبيّنت بأن مشروع الصابون العطري فكرتها، وتدر دخلاً مناسباً، فهو يُصنع حسب الطلب، وبمكونات طبيعية دون إضافة أي مواد كحولية، ودعت من لدية فكرة مشروع بأن يتقدم بها إلى بنك التنمية الاجتماعية.

بدوره، قال أمجد معشي أخصائي التغذية العلاجية وصاحب مشروع خبراء المكملات بأن فكرته تبلورت أثناء دراسته الجامعية، حيث لاحظ صعوبة الحصول على المكملات الغذائية في منطقته، فقرر الانطلاق بفكرة مشروعه والبحث عن الدعم، والذي وجده لدى بنك التنمية الاجتماعية.

وأضاف بأن دعم البنك لم يقتصر على الناحية المالية فحسب؛ بل وفر البنك التدريب والتوجيه المستمر حتى بعد افتتاح المشروع، مضيفاً بأنه يملك اليوم ثلاثة فروع داخل مدينة جازان، مع خدمة شحن الطلبات عبر الموقع الإلكتروني إلى جميع مناطق المملكة، والتي تشحن عشرات الطلبات يومياً.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية لدية عدد من المنتجات التمويلية الاجتماعية المختلفة، مثل تمويل الأسرة، وتمويل ترميم المنازل وإعادة بنائها، وتمويل الزواج، وتمويل آهل لمساندة الأسر، وتمويل كنف لتمويل الأرامل والمطلقات، ومساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة .