دليلك الشامل لتقليل ميزانية البقالة والسوبر ماركت بعد أزمة كورونا الاقتصادية

كتب: ضياء السقا

لجأت معظم البيوت لتخفيض معدل النفقات قدر المستطاع، لتدبير ميزانية الشهر، إثر الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قدم موقع "سوبر ماما"، 10 نصائح هامة لسيدات المنزل للتقليل من ميزانية "البقالة والسوبرماركت":

1-اشتري احتياجاتك من البقالة واللحوم مرة واحدة أول الشهر، واشتري احتياجاتك من الخضروات والفواكه مرة واحدة كل أسبوع.

2-اشتري خضرواتك من السوق وليس من السوبرماركت.

3-اكتبي احتياجاتك في ورقة ولا تزيدي عليها.

4-خذي مالاً على قدر ما تحتاجينه فقط.

5-قللي من تناول اللحوم، تكفي مرة واحدة في الأسبوع لحم أحمر أو دواجن، ومرة أسماك، استعيضي عن البروتين الحيواني بالبروتين النباتي.

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6-لا ترمي البواقي من الطعام، قومي بتجمعيها على مدار الأسبوع لتأكلوها في يوم من أيام الأسبوع.

7-لا تعتمدي على الطعام الجاهز والتيك أواي والدليفري، اعتبريها من بند الترفيه وليس من بند الأكل اليومي. لا تلجأي لشراء كميات كبيرة من الطعام في المواسم المهمة مثل رمضان أو الأعياد، فالأكل موجود في السوق والسوبرماركت كل يوم.

8-لا داعي لتنفيذ وصفات صعبة وتحتاج لمكونات ليست متاحة في مطبخك، حاولي دائما الإستفادة مما هو موجود لديك بالفعل، وعندما ينتهي اشتري غيره.

9-احرصي على شراء منتجات حديثة الإنتاج، وليس تلك المنتجات التي قارب تاريخ انتهاء صلاحيتها.

10-لا تذهبي إلى السوبرماركت وأنتِ جائعة.

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