5 مشاريع مربحة من المنزل لزيادة دخل الأسرة بعد أزمة كورونا الاقتصادية

كتب: ضياء السقا

تبحث العديد من السيدات عن مشاريع صغيرة، للقيام بها من المنزل، لزيادة دخل الأسرة، خاصة في ظل الركود الاقتصادي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قدم موقع "سوبر ماما"، 5 أفكار لأعمال يدوية منزلية لزيادة الدخل:

1-صناعة الإكسسوارات

من الإكسسوارات البسيطة حتى إكسسوارات الأفراح والمناسبات، مثل الأساور والأعقاد والحلقان وما إلى ذلك، وهي من الأعمال اليدوية المنزلية التي يمكن لربة المنزل تنفيذها وتعلمها بسهولة عن طريق الإنترنت، وبدأها برأس مال صغير نسبيًا، والترويج لها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

2-إعادة التدوير

لا يخلو منزل من البرطمانات الفارغة وزجاجات المياه غير المستخدمة، وأيضًا علب ألبان الأطفال المعدنية، كل شيء يمكن إعادة تدويره وبخامات بسيطة يمكنكِ صنع ديكورات منزلية بأسعار مناسبة وعرضها للبيع بين أصدقائك وعائلتك، ومع التوسع أكتر يمكنكِ عرضها للبيع عبر المواقع الإلكترونية.

3-المشغولات اليدوية

الجميع يعشق المشغولات اليدوية، مثل الكروشيه والتريكو، فإذا كنتِ تتقنين مهارة صنع الملابس أو قطع الأكسسوارات المنزلية من خامات الكروشيه والتريكو فابدئي فورًا فكرة مشروعك، لأنكِ تمتلكين مهارة مميزة يمكن استغلالها في صنع أشياء عدة، بداية من ملابس الأطفال والكبار والاسكارفات، حتى المفروشات والسجاد وغيرها.

4-الخياطة

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الخياطة لا تقتصر فقط على حياكة الملابس وتصميمها، وإن كانت خياطة الأزياء وتصميمها من الأعمال اليدوية المميزة والمطلوبة دائمًا، لكن إذا لم تكوني متمرسة ومتقنة لمهارة الخياطة، فيمكنك تعلم خياطة مفارش السرير والملاءات والستائر البسيطة لغرف النوم وغرف الأطفال، ابدئي بهذه الأفكار البسيطة وبقطع أقمشة موجودة لديكِ بالفعل، حتى يصبح لديكِ مشروع مربح من المنزل.

5-الطهي

من الأعمال اليدوية المنزلية المربحة جدًا، كل ما يتعلق بالطعام، بداية من الطهي وبيع الأكلات عن طريق الإنترنت، سواء كانت مطهية أو جاهزة على الطهي، أو حتى بيع الخضراوات والفواكه والأطعمة الموسمية المجهزة للنساء العاملات وغيرهم من ربات البيوت. ابدئي بكميات صغيرة حتى يصبح لديكِ عملاء، ثم توسعي في الكميات بعد ذلك.