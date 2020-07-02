جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهرب جمركى لأدوية بشرية وأدوات تجميل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 11 محاولة تهرب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات وأدوات التجميل وقطع غيار السيارات والمشغولات الفضية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 . جانب من المضبوطات ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة على العبارة القادمة من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية إدارة الحركة برئاسة هشام عوض مدير إدارة الحركة ، تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة ببعض الركاب المصريين القادمين من السعودية وبالمعاينة الفعلية تبين وجود كمية متنوعة من الأدوية البشرية منها 120 علبة بنادول و 105 دستة مستحضرات وأدوات تجميل منها كريمات تفتيح ولوشن وشامبو وروج أحمر شفاه و 140 ساعة حريمي و 240 خاتم فضة وبندقية ضغط هواء و 160 فستان حريمي وكمية متنوعة من قطع غيار سيارات و 10 كاسيت سيارة وجميع المضبوطات كانت مخبأة داخل الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها . Advertisements واشترك في الضبط محمد مصطفى وسامح خليل ومحمود يوسف وأسامة علي ومصطفى الجوهري وعمر محمد كامل ومحمود حافظ وأحمد غريب تحت أشراف حاتم أبو سديرة ومحمد حمدي مشرفي الإدارة . وبلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة 570 ألف و 245 جنيه . قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 11 محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات . يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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