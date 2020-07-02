جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب مكملات غذائية ومنشطات جنسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الإدارة العامة للصادر بالأسكندرية برئاسة عاطف حمزة، مدير عام جمرك الصادر بالأسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة السعيد بركات وإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط محاولة تهريب كمية من كمية من المكملات الغذائية والمنشطات الجنسية بالمخالفة لقانون الجمارك 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية ومنشورات التصدير المذاعة .
فبناءا على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة الصادر الإسكندرية وإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة وخالد محمد مدير جمرك صادر الإسكندرية وأحمد حامد مدير إدارة المنطقة اللوجيستية بالصادر وطه مرسی زينه مدير جمرك صادر الإسكندرية ومحمد هيكل مدير حركة الصادر بالإشتباه فى قيام شركة م . ت للاستيراد والتصدير بتصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم TBGA6643252 بيان جمركى رقم 27835 لسنة 2020 بعدد 800 طرد لوف معدنى مصدرة إلى المغرب .
وتم تمرير الحاوية على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة وليد المغربى فأفاد بوجود كثافات متماثلة .
وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية وجرد مشمول الحاوية من محمد إبراهيم مدير التعريفة وأحمد سمير مأمور حركة وفؤاد إبراهيم ومحمد هيكل مديرى الحركة وعماد الخولي مكافحة التهرب الجمركي وأحمد عطية بالأمن الجمركي تحت إشراف أحمد حامد مدير إدارة المنطقة اللوجيستية وطه مرسی مدير جمرك الصادر ، فتبين وجود 950 طرد لوف معدني و 6 طرد بها 9990 عبوة منشط جنسي (العسل الملكي) داخل الكراتين في منتصف الحاوية و 2 طرد بها 800 علبه كرتون فارغة لزوم تعبئة صنف المنشط الجنسي وموضح عليها نفس البيانات الخاصة به و 3 طرد بها 4000 عبوة منشط جنسي( عسل الطاقة ) و ۲ طرد بهم 400 علبة كرتون لزوم تعبئة صنف المنشط دون تقديم تنازلات من الشركات المنتجة بالمخالفة للمادة 40 من اللائحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 ودون العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
وقرر حسام الدين حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية إتخاذ الإجراءات القانونية و إخطار الجهات المختصة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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