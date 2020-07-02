شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب مكملات غذائية ومنشطات جنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الإدارة العامة للصادر بالأسكندرية برئاسة عاطف حمزة، مدير عام جمرك الصادر بالأسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة السعيد بركات وإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط محاولة تهريب كمية من كمية من المكملات الغذائية والمنشطات الجنسية بالمخالفة لقانون الجمارك 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية ومنشورات التصدير المذاعة .

فبناءا على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة الصادر الإسكندرية وإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة وخالد محمد مدير جمرك صادر الإسكندرية وأحمد حامد مدير إدارة المنطقة اللوجيستية بالصادر وطه مرسی زينه مدير جمرك صادر الإسكندرية ومحمد هيكل مدير حركة الصادر بالإشتباه فى قيام شركة م . ت للاستيراد والتصدير بتصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم TBGA6643252 بيان جمركى رقم 27835 لسنة 2020 بعدد 800 طرد لوف معدنى مصدرة إلى المغرب .

وتم تمرير الحاوية على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة وليد المغربى فأفاد بوجود كثافات متماثلة .

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وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية وجرد مشمول الحاوية من محمد إبراهيم مدير التعريفة وأحمد سمير مأمور حركة وفؤاد إبراهيم ومحمد هيكل مديرى الحركة وعماد الخولي مكافحة التهرب الجمركي وأحمد عطية بالأمن الجمركي تحت إشراف أحمد حامد مدير إدارة المنطقة اللوجيستية وطه مرسی مدير جمرك الصادر ، فتبين وجود 950 طرد لوف معدني و 6 طرد بها 9990 عبوة منشط جنسي (العسل الملكي) داخل الكراتين في منتصف الحاوية و 2 طرد بها 800 علبه كرتون فارغة لزوم تعبئة صنف المنشط الجنسي وموضح عليها نفس البيانات الخاصة به و 3 طرد بها 4000 عبوة منشط جنسي( عسل الطاقة ) و ۲ طرد بهم 400 علبة كرتون لزوم تعبئة صنف المنشط دون تقديم تنازلات من الشركات المنتجة بالمخالفة للمادة 40 من اللائحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 ودون العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء .

وقرر حسام الدين حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية إتخاذ الإجراءات القانونية و إخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.