خادم الحرمين يوجه بتمديد المبادرات الحكومية لمواجهة تداعيات «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، والتي ركزت على دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد، وقطاع المستثمرين، ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز دورهم، باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عنهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إلى أن المبادرات التي أمر العاهل السعودي بتمديدها تمثلت في دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام «ساند»، إضافة إلى إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، كذلك احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، فضلاً عن رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.

وشملت المبادرات بحسب الوكالة، استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً، مقابل تقديم ضمان بنكي، والتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين من دون اشتراط الدفعة المقدمة، إضافة إلى تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة، والفحص لاحقاً، كذلك الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم شهراً إضافياً، من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة شهر إضافي، إن استدعت الحاجة.

ولفتت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إلى تمديد مدة مبادرة «تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي» شهرين إضافيين من تاريخ انتهائها، وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة، بداية من شهر مارس/ آذار الماضي.

وأعلنت حكومة المملكة منذ بداية تداعيات أزمة «كورونا»، عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص، والمستثمرين، تجاوزت قيمتها 214 مليار ريال، إضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية، وبمتابعة مستمرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.