شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» في الإمارات تراجع أي رخص صادرة من باكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قامت الهيئة العامة للطيران المدني بالتواصل مع هيئة الطيران المدني الباكستانية، بشأن ما ورد بخصوص مؤهلات بعض الطيارين الحاملين لرخص صادرة من قبلها، واحتمال حصول أشخاص غير مؤهلين على هذه الرخص، لضمان عدم تأثر سلامة الطيران المدني في الدولة بهذا الموضوعن واستيفاء معايير السلامة الدولية المطلوبة للتشغيل في الدولة.

كما قامت الهيئة بمراجعة سجلاتها لضمان عدم معادلة أي رخص مشتبه فيها صادرة عن هيئة الطيران المدني الباكستانية، علماً بأن الهيئة تقوم حالياً بالتشاور مع المنظمة الدولية للطيران المدني وتقييم جميع المعلومات حين توفرها، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

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