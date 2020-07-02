شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقفز عند الفتح مع تسارع نمو الوظائف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع، اليوم الخميس، وسجل ناسداك ذروة قياسية، إذ أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي خلق الوظائف بوتيرة قياسية في يونيو ، مما عزز الآمال حيال انتعاش اقتصادي عقب الجائحة.
ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 201.48 نقطة بما يعادل 0.78 % ليصل إلى 25936.45 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 27.78 نقطة أو 0.89 % مسجلا 3143.64 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 114.04 نقطة أو 1.12 % إلى 10268.67 نقطة.
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