شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة ختام الأسبوع.. وارتفاع السعودية للجلسة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.14% خاسراً 2.90 نقطة ليغلق عند مستوى 2061.49 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)،بنسبة 0.18% خاسراً 6.27 نقطة ليغلق عند مستوى 3511.770 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.62% رابحاً 26.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4311.721 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.2 مليار درهم، كما صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.81% رابحاً 58.91 نقطة ليغلق عند مستوى 7312.24 نقطة.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 2.90 نقطة ليغلق عند مستوى 2061.49 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 150 مليون درهم ليغلق عند مستوى 293.29 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 225 مليون سهم محققة ما قيمته 197.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3453 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.19%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.93%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.53%، ثم سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.52%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.68%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 3.16%، فيما تصدر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 71.2 مليون ورقة بقيمة 36.8 مليون درهم.





بورصة البحرينتحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحاً 2.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 445.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين بنسبة 9.66% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.63%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.52%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.52%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.65% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.69%.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحاً 21.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5123.80 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 33.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5599.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% خاسراً 1.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4184.57 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسراً 3.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4176.16 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 83.8 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون دينار كويتى عبر 5475 صفقة، وهبطت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.60%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.53%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.08%.

وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 36.59%، يليه شركة التخصيص القابضة بنسبة 5.41%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 4.71%، فيما تصدر سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.76% ثم سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 4.753%، ثم سهم شركة الصناعات الوطنية بنسبة 4.67%.





بورصة أبوظبىارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% رابحاً 26.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4311.721 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 488.2 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 66 مليون سهم، بقيمة 145.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1190 صفقة.

وصعدت ببورصة أبوظبي قطاعات الطاقة بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع قطاعي الاتصالات والعقار بنسبة 0.96%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.10%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.30%.

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وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 14.95%، ثم سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 14.86%، ثم سهم شركة منازل العقارية بنسبة 2.84%، فيما تراجعت 4 أسهم على رأسها سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.84%، وتصدر سهم مصرف أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 64.8 مليون درهم.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.18% خاسراً 6.27 نقطة ليغلق عند مستوى 3511.770 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.4 مليون سهم بقيمة 962.9 ألف ريال عبر تنفيذ 408 صفقة لعدد 36 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 7 أسهم على رأسها "السوادي للطاقة" بنسبة 3.92%، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 2.91%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 2.78%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 6.67%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 2.35%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 1.67%.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بجلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.81% رابحاً 58.91 نقطة ليغلق عند مستوى 7312.24 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.08% رابحاً 84.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7926.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 211.1 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال.

وصعد 21 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.69%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.38%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.23%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداوبة بنسبة 1.14%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.06%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.72%.

وقفز 149 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 9.13%، ثم سهم "مشاركة ريت" بنسبة 6.63%، ثم سهم "المراعي" بنسبة 3.77%، فيما تراجع 37 سهماً على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 9.93%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 1.36%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 1.36%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 211.7 مليون ريال سعودي.