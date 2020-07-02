شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.81% وسط صعود جماعي للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بجلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.81% رابحاً 58.91 نقطة ليغلق عند مستوى 7312.24 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.08% رابحاً 84.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7926.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 211.1 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال.

وصعد 21 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.69%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.38%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.23%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداوبة بنسبة 1.14%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.06%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.72%.

وقفز 149 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 9.13%، ثم سهم "مشاركة ريت" بنسبة 6.63%، ثم سهم "المراعي" بنسبة 3.77%، فيما تراجع 37 سهماً على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 9.93%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 1.36%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 1.36%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 211.7 مليون ريال سعودي.

وفى سياق متصل أعلن مجلس هيئة السوق المالية، عن قراره بالموافقة على إعفاء الشركات المدرجة من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة لمدة عام تبدأ من نهاية شهر يونيو 2020م عند تقديم طلب تسجيل الأسهم، ودراسة طلب تسجيل الأسهم، وتسجيل الأسهم وذلك لطلبات تسجيل وطرح أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها من خلال زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو تحويل الديون.

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كما أصدر مجلس الهيئة قراره باستمرار إعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحاً عاماً من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين، وعند دراسة طلب تسجيل أدوات الدين، وعند تسجيل أدوات الدين وذلك حتى نهاية عام 2025م.

وتأتي هذه الخطوة دعماً من هيئة السوق المالية في تخفيف الآثار الاقتصادية الناشئة من جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي سبق أن أعلنت عنها لمساعدة المشاركين في السوق المالية في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وسعياً منها إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتحقيقاً لدور السوق المالية في تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وكافة المشاركين فيه.

فيما أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في الشركة السعودية للأسماك في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، هذا اليوم الخميس الموافق 2 يوليو.