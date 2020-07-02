شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المطاعم السياحية: إفلاس بيتزا هت بأمريكا لن يؤثر على أعمال الشركة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد امبابي رئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق بالغرفة التجارية بالجيزة أن إعلان شركة ان بي سي إنترناشيونال صاحبة حقوق الملكية الخاصة بمطاعم بيتزا هت إفلاسها في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الديون المتراكمة عليها لن يضر أو يطال أعمال الشركة في مصر، وأنه لا خوف على العاملين في في هذه الشركة هنا من هذا القرار.

وأضاف إمبابي في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن إعلان الشركة الإفلاس في الولايات المتحدة يأتي ضمن الإجراءات القانونية التي تتبعها الشركات هناك بسبب تراكم الديون عليها، موضحا أن الشركة بعد أن بلغت ديونها أكثر من 900 مليون دولار في أمريكا وعجزت عن سداد الديون اتخذت هذا الإجراء بإعلان الإفلاس من أجل التفاوض على سداد تلك المديونيات مع البنوك من خلال حصول البنوك على نسبة من أسهمها وأصولها مقابل الديون، وبالتالي فإن إعلان الإفلاس لا يعني غلق النشاط.

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يذكر أن شركة "إن بى سى إنترناشونال"، أكبر مالك لحقوق امتياز مطاعم "بيتزا هت" فى الولايات المتحدة، أقامت دعوى إفلاس بعد الضغوط التى تعرضت لها من جراء عمليات الإغلاق المرتبطة بالتصدى لجائحة "كوفيد 19"

وبحسب وكالة "بلومبيرج"، سعت الشركة عن كثب للاستفادة من حماية الفصل 11 من قانون الإفلاس، عندما تقدمت بدعواها، اليوم الأربعاء، إلى محكمة مقاطعة تكساس الجنوبية.