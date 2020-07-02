شكرا لقرائتكم خبر عن "سبينيس" تتيح فرصة التسوق اون لاين لجميع منتجات الهايبر ماركت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخدمة تغطي القاهرة والجيزة.. وقريبًا باقي المحافظات

جميع العروض والتخفيضات المميزة متاحة اون لاين

أطلقت شركة سبينيس مصر المالكة لسلسلة هايبر ماركت وسوبر ماركت سبينيس منصتها الإلكترونية اعتبارًا من أمس الأربعاء الموافق الأول من يوليو الجاري، بما يتيح للعملاء التسوق أون لاين دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو تحمل مشقة التسوق.

ومن الجدير بالذكر أن سبينيس تعمل على مشروع "الأون لاين شوبنج" منصة المبيعات الإلكترونية الخاصة بها منذ عدة أشهر في إطار تبنيها لبرنامج شامل يستهدف التحول الرقمي لكافة أنشطتها وعلى رأسها التسوق والعروض.

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ومن جانبه أكد محمد النجار مدير عام الإدارة التجارية بالشركة، أن العمل التدريجي المخطط لإطلاق مشروع سبينيس أون لاين اعتبارًا من أول الشهر الجاري كنا نعمل عليها وفق مخطط زمني متدرج، لكن جاءت أحداث وتداعيات جائحة كورونا لتدفعنا إلى تسريع العمل في هذا المخطط في ضوء ما كشفت عنه من حتمية اعتماد المنظومات الإلكترونية والرقمية بما يتناسب والظروف المستقبلية، والتي بات معها التحول الرقمي أمرًا حتميًا ومطلبًا ضروريًا تفرضه ليس فقط طبيعة الظروف الراهنة، ولكن أيضًا إلزامية التحديث والتطور في فكر وأنظمة عمل الشركات بصفة عامة ومنظومة تجارة التجزئة بصفة خاصة لكونها المنظومة الأكثر تعاملًا مع الجمهور بشكل مباشر.

وعن المميزات التي يتيحها موقع سبينيس أون لاين، يقول النجار، أن سبينيس توفر لعملائها كل ما هو متاح من منتجات في الهايبر ماركت على الموقع سواء المنتجات الغذائية أو غير الغذائية، فالملاحظ أن أغلب مواقع التسوق الشهيرة تتعامل اما فقط في المنتجات غير الغذائية او المواقع الأكثر تخصصًا في السوبر ماركت تتعامل فقط في المنتجات الغذائية من قسم البقالة والمعلبات مع مدى توصيل يصل إلى ثمانية وأربعين ساعة، أما على موقع سبينيس أون لاين فجميع المنتجات الغذائية بأنواعها وأقسامها متوافرة ويتم توصيلها في نفس اليوم، مراعاة لطبيعة الاحتياج السريع لها من قبل العميل، وأيضًا تتوافر جميع منتجات الأقسام غير الغذائية مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية، ومستلزمات المطبخ والمفروشات والملابس وغيرها من جميع أقسام هايبر ماركت سبينيس المعروفة بمدى توصيل للسلع المعمره فقط يصل إلى ثمانية وأربعين ساعة بحد أقصى.

ومن المميزات الأخرى أن الموقع يوفر احتياجات العملاء من خلال القواعد التشغيلية القائمة لسبينيس عبر فروعها المنتشرة في محافظتي القاهرة والجيزة من الشروق ومدينتي شرقًا إلى 6 أكتوبر والشيخ زايد غربًا مدعومة ب8 فروع كبرى متواجدة لسبينس في هذا النطاق، هذا بالطبع كمرحلة أولى، حيث من المخطط أن يغطي الموقع أكثر من ثمانية محافظات هي المحافظات التي تتواجد فيها فروع سبينيس حاليا.