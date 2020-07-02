أسعار الذهب العالمية تصعد بدعم من خسائر الدولار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مستفيدة من انخفاض مؤشر الدولار وارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة بوتيرة قياسية، وفي ترقب الكشف عن تقرير الوظائف الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.26% أو ما يعادل 4.70 دولار إلى 1784.60 دولار للأوقية.

وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.17% أو ما يوازي 2.97 دولار عند 1773.06 دولار للأوقية، بعد أن لامس أمس مستوى 1788.96 وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2012.

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وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.23% عند 96.97 نقطة.

وكشفت بيانات محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إبداء الأعضاء حذرا تجاه حالة عدم اليقين والمخاطر المرتفعة على الاقتصاد في ظل استمرار أزمة وباء "كورونا".



وحسب أحدث الإحصاءات، قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بأكثر من 50 ألفا أمس /الأربعاء/، لتسجل أكبر زيادة يومية منذ بدء تفشي الفيروس.